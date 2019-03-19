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    Опозиційних депутатів Угорщини оштрафували за протест у парламенті

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    <span>Угорський парламент</span> - Опозиційних депутатів Угорщини оштрафували за протест у парламенті
    Угорський парламент

    Кожен депутат заплатить штраф у розмірі від 1290 до 6450 доларів

    Як стало відомо, 36 угорських депутатів від опозиції оштрафували на суму до розміру місячної заробітної плату за гучні протести в парламенті в грудні, коли законодавчий орган голосував за зміни до трудового кодексу.

    Про це повідомляє агентство Associated Press.

    Штрафи, які у вівторок схвалили депутати партії влади Віктора Орбана, сукупно склали суму у розмірі майже 150 тисяч доларів (від 1290 до 6450 доларів на одного депутата). Розмір штрафів визначив спікер парламенту Ласло Ковер.

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    Партія «Політика може бути різною», у якій покарали шість депутатів, заявила, що штрафи потрібно  пожертвувати малозабезпеченим сім'ям.

    Соціалістична партія заявила, що вони пишаються своїми діями проти «рабського закону».

    Профспілки і противники розкритикували законопроект, схвалений депутатами від владної партії, та назвали його «рабським законом», який вигідний винятково роботодавцям.  Зміни трудового законодавства викликали значні протести в Будапешті.

    Нагадаємо, протести в Угорщині активізувались після того, як 12 грудня парламент ухвалив зміни до трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» (Fidesz) закон, які критики називають «законом про рабство», передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.

     

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