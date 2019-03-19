Опозиційних депутатів Угорщини оштрафували за протест у парламенті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угорський парламент

Кожен депутат заплатить штраф у розмірі від 1290 до 6450 доларів

Як стало відомо, 36 угорських депутатів від опозиції оштрафували на суму до розміру місячної заробітної плату за гучні протести в парламенті в грудні, коли законодавчий орган голосував за зміни до трудового кодексу.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Штрафи, які у вівторок схвалили депутати партії влади Віктора Орбана, сукупно склали суму у розмірі майже 150 тисяч доларів (від 1290 до 6450 доларів на одного депутата). Розмір штрафів визначив спікер парламенту Ласло Ковер.

Партія «Політика може бути різною», у якій покарали шість депутатів, заявила, що штрафи потрібно пожертвувати малозабезпеченим сім'ям.

Соціалістична партія заявила, що вони пишаються своїми діями проти «рабського закону».

Профспілки і противники розкритикували законопроект, схвалений депутатами від владної партії, та назвали його «рабським законом», який вигідний винятково роботодавцям. Зміни трудового законодавства викликали значні протести в Будапешті.

Нагадаємо, протести в Угорщині активізувались після того, як 12 грудня парламент ухвалив зміни до трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» (Fidesz) закон, які критики називають «законом про рабство», передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.