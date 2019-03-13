В Угорщині триває медійна кампанія проти керівництва ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд Угорщини в лютому розпочав інформаційну кампанію проти ЄС

Партію «Фідес» можуть позбавити членства в Європейській народній партії

Проурядові ЗМІ Угорщини продовжують медійну кампанію проти керівництва ЄС, не зважаючи на попередні обіцянки Будапешту її припинити. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана кампанія стала причиною заклику позбавити правлячу угорську партію «Фідес» її членства в Європейській народній партії (ЄНП). Цю ідею підтримали до 80 депутатів Європарламенту від ЄНП. Відповідну обіцянку із середи припинити кампанію проти керівництва ЄС дав Гергелі Гуляш, який є віце-головою партії «Фідес». Проте низка газет сьогодні знову надрукували оголошення, де зображені мільярдер Джордж Сорос і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, які начебто планують ворожі кроки щодо Угорщини.

Речник уряду Угорщини апелює до того, що заява Гуляша має вступити в дію лише 15 березня. В той же час переговори між Віктором Орбаном і главою фракції ЄНП в Європарламенті Манфредом Вебером щодо претензій із боку Брюсселю в вівторок завершилися безрезультатно.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag взяв на себе частину відповідальності за погіршення угорсько-німецьких відносин.

На початку березня офіційний кандидат на посаду президента Єврокомісії від Європейської народної партії, німецький євродепутат Манфред Вебер заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повинен припинити свою антибрюссельську кампанію і вибачитися за свої дії.

Як відомо, угорський уряд розпочав рекламну кампанію, що звинувачує президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера в бажанні «заповнити Угорщину мігрантами» за вказівкою фінансиста і філантропа Джорджа Сороса.