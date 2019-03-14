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    Гриневич заявила, що Угорщина платить українським вчителям за викладання угорською

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    <div class="alt">Міністр освіти і науки Лілія Гриневич</div> - Гриневич заявила, що Угорщина платить українським вчителям за викладання угорською
    Міністр освіти і науки Лілія Гриневич
    Фото: Главком

    Поточну мовну ситуацію на Закарпатті міністр освіти назвала такою, що дискримінує дітей

    Угорщина доплачує українським вчителям за те, що вони викладають угорською мовою.

    Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, – передає Радіо НВ.

    «Очевидно, що угорці, наприклад, не хочуть змінювати нічого – «давайте всі предмети будуть в школах угорською мовою». Ми вже бачимо, до чого це призвело. Дуже часто є опір з боку вчителів, тому що не секрет, що Угорщина як країна доплачує українським вчителям за те, що вони викладають угорською мовою», – розповіла вона.

    Поточну мовну ситуацію на Закарпатті міністр освіти назвала такою, що дискримінує дітей. 

    Раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що найбільшими ворогами нової української школи є байдужість, бездіяльність і зневіра.

    міністр Угорщина Лілія Гриневич
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