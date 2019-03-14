Гриневич заявила, що Угорщина платить українським вчителям за викладання угорською



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Міністр освіти і науки Лілія Гриневич Фото: Главком

Поточну мовну ситуацію на Закарпатті міністр освіти назвала такою, що дискримінує дітей

Угорщина доплачує українським вчителям за те, що вони викладають угорською мовою.

Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, – передає Радіо НВ.

«Очевидно, що угорці, наприклад, не хочуть змінювати нічого – «давайте всі предмети будуть в школах угорською мовою». Ми вже бачимо, до чого це призвело. Дуже часто є опір з боку вчителів, тому що не секрет, що Угорщина як країна доплачує українським вчителям за те, що вони викладають угорською мовою», – розповіла вона.

Поточну мовну ситуацію на Закарпатті міністр освіти назвала такою, що дискримінує дітей.

Раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що найбільшими ворогами нової української школи є байдужість, бездіяльність і зневіра.