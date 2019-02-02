Опублікована шокуюча статистика щодо кількості московських церков на заході України



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На сьогоднішній день близько 150 громад заявили про свій перехід до ПЦУ

Священик ПЦУ Нестор Назаров підкреслив, що за часи незалежності найбільше парафій РПЦ в Україні було відкрито «не в російськомовних Харкові, Донецьку, Одесі чи Луганську»

В Україні з початку здобуття незалежності найбільше московських церков було відкрито в західних регіонах України.

Про це у Livejournal написав священик ПЦУ Нестор Назаров.

«Оприлюднений в Урядовому кур'єрі Перелік релігійних організацій, яким потрібно внести зміни до своїх статутів, відповідно до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» ввів мене в ступор», - зазначив він.

Назаров підкреслив, що виявляється, що за часи незалежності «найбільше парафій РПЦ в Україні було відкрито не в російськомовних Харкові, Донецьку, Одесі чи Луганську».

«Руський мір найбільш активно просувався в західних регіонах України», - зауважив священик, навівши відповідні статистичні дані.

«І якщо «бандерівські» Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області ще тримали оборону, то на схід від Збручу і до Лівобережжя Дніпра Україна в прямому сенсі виявилась окупованою руським міром, а Харківська, Донецька, Запорізька області за кількістю парафій залишились далеко позаду», - зазначив Назаров.

Він додав, що ще більш промовистим є співвідношення кількості парафій до кількості мешканців областей. Священик навів відповідні дані по населенню станом на 1 січня 2014 року.

«Все було розраховано вірно - навіщо витрачати кошти на східні регіони, якщо вони і так знаходились під щільною російською парасолькою? А от посіяти сумніви в мізках мешканців західних областей було необхідно. Особливо в умовах військового вторгнення на територію України. Це і проповіді щодо «братніх народів» з амвону, і вояжі монашок зі ставропігійного монастиря Рівненщини на передову з вмовлянням покинути військову службу та повернутись додому, і погрози потойбічними муками захисникам України, і доведення до самогубства ветеранів. Єдине, чого вони не врахували, що на нашу сторону стане Вселенський патріархат», - зауважив священик.

За даними, які навів Назаров, на сьогоднішній день близько 150 громад заявили про свій перехід до ПЦУ. По регіонах це виглядає так:

«Маю надію, що необхідність зміни статутної назви пришвидшить цей процес», - додав священик.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня пройшла церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.