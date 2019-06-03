Організатор нападу на Гандзюк визнав себе винним



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Сергій Торбін

Торбін погодився на покарання у вигляді шести років і шести місяців позбавлення волі

Організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним після угоди зі слідством і погодився на 6,5 роки в’язниці.

Про це Торбін заявив на засіданні Покровського районного суду Дніпропетровської області, повідомляє «Укрінформ».

Торбін визнав себе винним за ч. 4,5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2. ст. 121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді шести років і шести місяців позбавлення волі.

Розгляд угод зі слідством решти обвинувачуваних у справі Гандзюк триває.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

7 травня ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні в справі Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство Гандзюк. Обвинуваченими в умисному тяжкому нанесенні тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов.