Справу Гандзюк суд почне розглядати 27 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напад на Катерину Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року

Справу Гандзюк вестиме суддя Херсонського міського суду Юлія Бочко

Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Як повідомляється на сайті суду, засідання суду розпочнеться об 11:00, справу вестиме суддя Юлія Бочко.

Обвинуваченими в умисному тяжкому нанесенні тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

7 травня ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні в справі Гандзюк.

Джерело: Інтерфакс-Україна