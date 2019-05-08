Генпрокуратура направила до суду справу про вбивство Гандзюк



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Напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року, у листопаді вона померла у лікарні

Прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно 5 осіб

ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось ГСУ СБУ стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.

Нагадаємо, раніше ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше було повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку. Також прокуратура змінила підозру ймовірним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському, над яким триває суд.

Нагадаємо, 2 травня одного із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський районний суд Києва відпустив під домашній арешт. Він буде змушений носити електронний браслет.

Раніше Генеральна прокуратура України змінила підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, у зв'язку із наявними у слідства підставами.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.