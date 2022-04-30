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    Організатори змагань відправили услід за військовим кораблем кіберспортсменів із Росії

    На кіберзмаганнях росіяни отримали технічну поразку через пропаганду війни з Україною&nbsp; - Організатори змагань відправили услід за військовим кораблем кіберспортсменів із Росії
    На кіберзмаганнях росіяни отримали технічну поразку через пропаганду війни з Україною 
    фото з відкритих джерел

    Спортсменів дискваліфікували через те.що один із них намалював знак, який став символом війни Росії проти України

    Російську кіберспортивну команду Virtus.pro дискваліфікували через використання агресивної символіки, яку вже більшість європейських країн прирівняли до нацистської. Про те, що кіберспортсмени пішли за курсом російського військового корабля написало видання «Матч ТВ».

    Виявилося, що кіберспортивна команда росіян змагалася на професійному турнірі Dota Pro Circuit з учасниками з країн колишнього СРСР.

    Під час матчу з Mind Games росіянин Іван Москаленко намалював на карті знак, схожий на літеру Z. Інші гравці одразу почали малювати замазувати.

    Організатори турніру почали розслідування. зрештою росіян дискваліфікували та зарахували їм технічну поразку.

    Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні світові федерації виключили зі свого складу чи призупинили членство російських організацій.

    Крім того, Росія втратила право на міжнародні спортивні турніри, які уже були заплановані до проведення на її території. Так, 26 квітня Міжнародна федерація хокею відібрала у Росії чемпіонат світу 2023 року.

    Теги: росія війна кіберспорт
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    Організатори змагань відправили услід за військовим кораблем кіберспортсменів із Росії