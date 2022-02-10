Росіянку досі не дискваліфікували за допінг. Американський журналіст пояснив чому

ЗМІ пишуть, що Валієвій дозволять взяти участь у змаганнях жінок

Міжнародний олімпійський комітет зробив шоу з нагородження фігуристів у командних змаганнях. Допінг-тест росіянки Каміли Валієвої, нагадаємо, дав позитивний результат, тож, здавалося, проблема вирішена, адже нечистих на руку спортсменів звичайно карають. Але цей випадок, як виявилося особливий. Валієва – неповнолітня, тож начебто і не має нести відповідальність.

Чим може завершитися скандал, у статті на Yahoo Sports пояснив журналіст Ден Ветзель.

«МОК офіційно заборонив Росії виступати на Іграх через величезний, витончений державний допінговий режим, який обдурив десятки спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді в Сочі. Росія тоді виграла найбільше медалей.

Але при цьому МОК перетворив це усунення на глузування, дозволивши російським спортсменам виступати під прапором ОКР. Це ті ж люди, ті ж кольори і, можливо, та сама жага перемогти за будь-яку ціну. Навіть якщо Валієву дискваліфікують, як з росіян ніхто підозр не зніме.

Втім, ця Олімпіада і так уже кишить заголовками про геноцид і рабство, політику і пропаганду, ізолятори та драконівські протоколи. Тому буде не дивно, якщо виявиться, що Росія накачала юну спортсменку якимось препаратом, і при цьому їй дозволять виступати далі, бо вона надто молода і наївна, щоб розуміти, що її накачали». – написав Ветзель.

Тим часом ЗМІ пишуть, що росіянам залишать перемогу в командних змаганнях, а Валієвій дозволять виступати в змаганнях жінок.

Раніше про допінг-систему розповіла Анастасія Шаботова, якій довелося змінити російську прописку на українську.