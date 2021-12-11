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    Допінговий скандал. Олімпійську чемпіонку з Росії дискваліфікували на два роки

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    Оксану Слівенко дискваліфікували на два роки - Допінговий скандал. Олімпійську чемпіонку з Росії дискваліфікували на два роки

    Оксану Слівенко дискваліфікували на два роки

    Фото з відкритих джерел

    Російську чемпіонку з важкої атлетики дискваліфікували за допінг

    Міжнародне агентство допінг-тестування наклало дискваліфікацію на російську важкоатлетку Оксану Слівенко. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Результати Слівенко анульовано від березня 2012 року. Спортсменка дискваліфікована на два роки, термін усунення відраховується з 1 березня 2021 року.

    Крім того, рішення щодо дискваліфікації ухвалять ще щодо двох російських спортсменів – Світлани Шимкової та Ріната Кірєєва.

    В агентстві наголосили, що дані про виявлення слідів анаболічних стероїдів в аналізах тяжкоатлетів отримані на основі бази Московської антидопінгової лабораторії.

    Як відомо, Оксана Слівенко – олімпійська чемпіонка олімпіади «Пекін-2008». Вона виступала у категорії до 69 кілограмів.

    Нагадаємо, українська хокейна ліга дограватиме чемпіонат без двох провідних клубів – чемпіона «Донбасу» і «Краматорська». Так вирішив Дисциплінарний комітет національної федерації. Таке покарання накладене через те, що клуби тричі випускали на кригу хокеїстів, які раніше були дискваліфіковані.

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    Теги: допінг скандал
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    Допінговий скандал. Олімпійську чемпіонку з Росії дискваліфікували на два роки