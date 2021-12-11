Допінговий скандал. Олімпійську чемпіонку з Росії дискваліфікували на два роки

Оксану Слівенко дискваліфікували на два роки

Російську чемпіонку з важкої атлетики дискваліфікували за допінг

Міжнародне агентство допінг-тестування наклало дискваліфікацію на російську важкоатлетку Оксану Слівенко. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Результати Слівенко анульовано від березня 2012 року. Спортсменка дискваліфікована на два роки, термін усунення відраховується з 1 березня 2021 року.

Крім того, рішення щодо дискваліфікації ухвалять ще щодо двох російських спортсменів – Світлани Шимкової та Ріната Кірєєва.

В агентстві наголосили, що дані про виявлення слідів анаболічних стероїдів в аналізах тяжкоатлетів отримані на основі бази Московської антидопінгової лабораторії.

Як відомо, Оксана Слівенко – олімпійська чемпіонка олімпіади «Пекін-2008». Вона виступала у категорії до 69 кілограмів.

Нагадаємо, українська хокейна ліга дограватиме чемпіонат без двох провідних клубів – чемпіона «Донбасу» і «Краматорська». Так вирішив Дисциплінарний комітет національної федерації. Таке покарання накладене через те, що клуби тричі випускали на кригу хокеїстів, які раніше були дискваліфіковані.