Росія втратила право проводити світову першість із хокею

Через війну з Україною в Росії не будуть проводити важливі змагання з хокею

Змагання з цього виду спорту в Санкт-Петербурзі не відбудуться

Через війну з Україною Міжнародна федерація хокею відібрала в Росії право проводити чемпіонат світу з хокею у 2023 році. Про це повідомили у пресслужбі організації.

У Міжнародній федерації хокею своє рішення пояснили занепокоєнням через потенційно небезпечне пересування гравців всередині Росії.

Зауважимо, що змагання мали б відбутись із 5 по 21 травня 2023 року в Санкт-Петербурзі.

До слова, це вже друга світова першість із хокею в елітному дивізіоні, яку втратила РФ після нападу на Україну. До цього в Росії відібрали право проводити молодіжну світову першість в Омську та Новосибірську.

Цікавий факт: нещодавно російську футбольну збірну виключено навіть із симулятора. Збірна Росії зникла у футбольному симуляторі FIFA 22. Також у грі зник стадіон московського «Спартака».

За словами розробників, оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд. А, якщо у користувача улюбленою командою була обрана збірна РФ або будь-який російський клуб, він автоматично буде змінений на французький "Парі Сен-Жермен".

Нагадаємо, раніше президент ФІФА шокував своїм рішенням щодо спортсменів РФ.

Він заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це «не варіант».