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    Росія втратила право проводити світову першість із хокею

    Через війну з Україною в Росії не будуть проводити важливі змагання з хокею&nbsp; - Росія втратила право проводити світову першість із хокею
    Через війну з Україною в Росії не будуть проводити важливі змагання з хокею 
    фото з відкритих джерел

    Змагання з цього виду спорту в Санкт-Петербурзі не відбудуться

    Через війну з Україною Міжнародна федерація хокею відібрала в Росії право проводити чемпіонат світу з хокею у 2023 році. Про це повідомили у пресслужбі організації.

    У Міжнародній федерації хокею своє рішення пояснили занепокоєнням через потенційно небезпечне пересування гравців всередині Росії.

    Зауважимо, що змагання мали б відбутись із 5 по 21 травня 2023 року в Санкт-Петербурзі.

    До слова, це вже друга світова першість із хокею в елітному дивізіоні, яку втратила РФ після нападу на Україну. До цього в Росії відібрали право проводити молодіжну світову першість в Омську та Новосибірську.

    Цікавий факт: нещодавно російську футбольну збірну виключено навіть із симулятора. Збірна Росії зникла у футбольному симуляторі FIFA 22. Також у грі зник стадіон московського «Спартака».

    За словами розробників, оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд. А, якщо у користувача улюбленою командою була обрана збірна РФ або будь-який російський клуб, він автоматично буде змінений на французький "Парі Сен-Жермен".

    Нагадаємо, раніше президент ФІФА шокував своїм рішенням щодо спортсменів РФ.

    Він заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це «не варіант».

    Теги: росія чемпіонат світу війна хокей
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    Росія втратила право проводити світову першість із хокею