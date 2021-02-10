Останню незалежну радіостанцію Угорщини позбавили ліцензії

Рада з питань ЗМІ пояснила, що Klubradio неодноразово порушувало положення суперечливого закону про медіа – зокрема, про необхідність повідомляти про зміст своїх програм

Угорський суд відхилив позов останньої незалежної опозиційної радіостанції в країні Klubradio, яка просила продовжити її ліцензію на мовлення.

Про це повідомляє CNN.

Торік Рада з питань ЗМІ Угорщини позбавила радіостанцію ліцензії, нібито через різні порушення, зокрема й у галузі реклами.

«Уряд створив велику пропагандистську бульбашку, а Klubradio був маленьким отвором, шматочком істини, куди могло потрапляти повітря, тому їм довелося закрити цей маленький отвір у бульбашці, щоб вони могли побудувати свій власний пропагандистський світ, який не відображає реалій Угорщини», – заявив директор радіостанції Міхай Гарді.

Крім того, Рада з питань ЗМІ пояснила своє рішення тим, що Klubradio неодноразово порушувало положення суперечливого закону про медіа – одного з перших законопроєктів, ухвалених після приходу до влади партії прем'єра Віктора Орбана Фідес та створення регуляторного органу. Зокрема, про необхідність повідомляти про зміст своїх програм. Радіостанція заявила, що сплатила штрафи за ці незначні порушення.

Напередодні окружний суд Будапешта повідомив, що той факт, що Klubradio не оскаржувала два попередні штрафи, видані упродовж двух років, став підставою для відмови у ліцензії.

Міжнародний інститут преси (IPI) та Європейська федерація журналістів (EFJ), а також ще чотири організації, що контролюють діяльність медіа, закликали ЄС відреагувати на це рішення, пише Euractiv.

Ліцензія Klubradio закінчується 14 лютого. Після цього вона припинить мовлення на радіо, але продовжить працювати в інтернеті