«Закарпаття потрібно від`єднати від України». Суд покарав чоловіка за коментар у соцмережі

Чоловік обвинувачувався у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Берегівський районний суд Закарпатської області покарав чоловіка за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 29 січня.

Обвинувачений 31 травня 2020 року розмістив в угорськомовній тематичній групі Facebook «Határhelyzet-Кордонінфо» коментар, який в перекладі з угорської мови на українську звучить: «Закарпаття потрібно від`єднати від України».

За висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи від 30 липня 2020 року, у коментарі «Закарпаття потрібно від`єднати від України» виявлено публічний заклик до дії (відокремлення Закарпатської області зі складу України), реалізація якої спричинить зміну меж території та державного кордону України.

Враховуючи це, слідство вважало, що чоловік умисними діями розповсюдив матеріали із закликами з метою змін меж території та державного кордону України, чим вчинив посягання на її територіальну цілісність (ч. 1 ст. 110 КК України).

До суду надійшла угода про визнання винуватості, яку підписав обвинувачений та прокурор. Згідно з неї, чоловік повністю визнав себе винним та погодився на узгоджене покарання – три роки позбавлення волі без конфіскації майна, яке замінено на випробувальний термін один рік.

Суд затвердив цю угоду та постановив стягнути з обвинуваченого 2451 грн за проведення експертизи Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.