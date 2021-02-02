  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Закарпаття потрібно від`єднати від України». Суд покарав чоловіка за коментар у соцмережі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прапори України та Угорщини висять на балконі будинку&nbsp; - «Закарпаття потрібно від`єднати від України». Суд покарав чоловіка за коментар у соцмережі
    Прапори України та Угорщини висять на балконі будинку 

    Чоловік обвинувачувався у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

    Берегівський районний суд Закарпатської області покарав чоловіка за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 29 січня.

    Обвинувачений 31 травня 2020 року розмістив в угорськомовній тематичній групі Facebook «Határhelyzet-Кордонінфо» коментар, який в перекладі з угорської мови на українську звучить: «Закарпаття потрібно від`єднати від України».

    За висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи від 30 липня 2020 року, у коментарі «Закарпаття потрібно від`єднати від України» виявлено публічний заклик до дії (відокремлення Закарпатської області зі складу України), реалізація якої спричинить зміну меж території та державного кордону України.

    Враховуючи це, слідство вважало, що чоловік умисними діями розповсюдив матеріали із закликами з метою змін меж території та державного кордону України, чим вчинив посягання на її територіальну цілісність (ч. 1 ст. 110 КК України).

    До суду надійшла угода про визнання винуватості, яку підписав обвинувачений та прокурор. Згідно з неї, чоловік повністю визнав себе винним та погодився на узгоджене покарання – три роки позбавлення волі без конфіскації майна, яке замінено на випробувальний термін один рік.

    Суд затвердив цю угоду та постановив стягнути з обвинуваченого 2451 грн за проведення експертизи Українським науково-дослідним  інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

    Теги: суд Закарпаття Угорщина Україна чоловік вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies