Перша країна ЄС дозволила використання російської вакцини від Covid-19

Тепер в Угорщині для вакцинації від коронавірусу схвалені чотири препарати

Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яка схвалила використання російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Про це повідомляє Origo.hu.

За словами міністра трудових ресурсів Угорщини Міклоша Каслера, Національний центр суспільної охорони здоров'я завершив вивчення документів від виробника і прийшов до висновку, що російську вакцину можна використовувати для щеплення.

Тепер в Угорщині для вакцинації від коронавірусу схвалені чотири препарати – Pfizer, Moderna, AstraZeneca і «Супутник V».

До слова, канцлер Австрії Себастьян Курц назвав умову, при виконанні якої він буде готовий зробити щеплення російською вакциною «Супутник V».

Зазначимо, жителі окупованого Донбасу масово відмовляються від російської вакцини.

Днями окупанти завезли на Луганщину російську вакцину «Супутник V». За словами бойовиків, вакцини доставив черговий «гуманітарний конвой» із Росії. Вони також прибули до окупованого Донецька.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V». За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала «справжню істерію» з вимогами зареєструвати російський препарат, але цього не станеться.

Також ЗМІ повідомили, що білоруські медики відмовляються вакцинуватися російським «Супутником V».