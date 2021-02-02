Кулеба пояснив, чому Угорщина є важливою для України

Очільники МЗС Угорщини та України нещодавно бачилися в Києві

Угорщина є «дуже непростим партнером» для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина потрібна Україні як надійний друг та партнер, тому важливо врегулювати відносини між Києвом та Будапештом.

Про це глава МЗС сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Як зазначив міністр, Угорщина є «дуже непростим партнером» для України, але потрібно рухатися вперед для врегулювання відносин, але ніколи не поступаючись своїми національними інтересами, та не перетинаючи «червоні лінії».

«Нам з Угорщиною потрібно пройти довгий шлях ... Тому що Угорщина потрібна нам як надійний друг і партнер для вирішення питань у НАТО та Європейському союзі», – заявив Кулеба.

Як відомо, 27 січня глава МЗС Угорщини перебував у Києві.

Нагадаємо, раніше депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті. Скандали через втручання Угорщини у внутрішні справи України трапляються час від часу. Так, 21 листопада частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

Потім 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. Це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

На початку грудня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.