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    Чи навчатимуться київські школярі влітку? Міносвіти дало відповідь

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    Школи Києва не планують продовження навчання в червні - Чи навчатимуться київські школярі влітку? Міносвіти дало відповідь
    Школи Києва не планують продовження навчання в червні
    Фото з відкритих джерел

    Освітній заклад або місцева влада можуть самостійно ухвалити рішення про продовження навчання

    Під час карантину у школах столиці дистанційне навчання не переривалося, канікули були в ті терміни, в які повинні бути, тому школи Києва не планують продовження навчання в перший місяць літа. Про це в ефірі Громадського радіо розповів начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

    «У міністерстві зараз немає інформації про те, що навчальні заклади приймають рішення про продовження роботи в червні», – сказав він.

    Але в деяких регіонах може йти мова про продовження навчання. «Особливо це стосується регіонів ближче до заходу України. Оскільки там дійсно була ситуація, що канікули оголошувалися понаднормово», – зазначив чиновник.

    Нагадаємо, згідно із законом, в Україні навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня.

    Як повідомлялося, у березні погіршилася ситуація із захворваністю на коронавірус в регіонах країни. Міністерство освіти та науки рекомендувало відправити школярів 5–11 класів у «жовтих» та «помаранчевих» регіонах на «дистанційку». Так, в деяких регіонах до порад прислухалися і навіть відправили на онлайн-навчання початкову школу, в деяких перенесли чи подовжити весняні канікули.

    Згідно з опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи», чверть українців відповіли, що під час дистанційного навчання рівень успішності дітей знизився.

    Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що освітній заклад чи місцева влада має право подовжувати навчальний рік, або закінчити його традиційно.

    Також минулого тижня стало відомо, коли і як відновиться набір дітей до дитсадків і шкіл Києва.

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    Теги: Київ Міністерство освіти і науки школа канікули карантин школярі коронавірус
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