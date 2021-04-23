Освітній омбудсмен про дистанційне навчання: Методичні рекомендації є, але не всі до них готові

Багато вчителів звикли працювати за старими методиками та не готові вчити учнів дистанційно

«Дистанційна освіта не може бути повноцінною заміною очній», – Горбачов

В Україні розробили конкретні рекомендації щодо дистанційного навчання в школах, проте не всі вчителі готові їх використовувати для роботи. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Горбачов зазначив, що на сайті Міністерства освіти й науки є спеціальний розділ, створений для організації навчання під час карантину. Крім того, відповідна інформація є на сайті Нової української школи (НУШ) та сайті освітнього омбудсмена.

«Питання в тому, чи є бажання й готовність ці рекомендації використовувати. Щодо цього спостерігається дуже великий розрив: є частина колег, які активно працюють, є частина колег, які, на жаль, чекають, коли їм накажуть щось робити по-новому, бо люди звикли працювати за старими методиками. Звичайно, не всі, але відчутна частка», – сказав він.

Водночас Горбачов визнав, що дистанційна освіта не може бути повноцінною заміною очній, оскільки передбачає певні обмеження. Це характерно не тільки для України, а і для інших країн.

«З одного боку, вчителі стрімко отримують новий досвід, напрацьовуються нові алгоритми і прийоми роботи. Ми бачимо величезну кількість різноманітних рекомендацій, курсів, які пов’язані з дистанційним навчанням. З іншого боку, ми побачили величезний розрив між різними школами. Одні школи справді роблять усе, що треба і як треба, інші – далеко не все, що могли б», – розповів Горбачов.

Раніше освітній омбудсмен розповів, що освітній заклад чи місцева влада має право подовжувати навчальний рік, або закінчити його традиційно.

Нагадаємо, українські учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тис. грн стипендії президента. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Стипендія президента буде виплачуватися щомісяця протягом року.

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