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    ОТП Банк звільнив голову правління Тамаша Хак-Ковача

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    Тамаш Хак-Ковач - ОТП Банк звільнив голову правління Тамаша Хак-Ковача
    Тамаш Хак-Ковач

    Відповідне рішення схвалене на засіданні наглядової ради 2 жовтня

    Наглядова рада АТ «ОТП Банк» припинила повноваження та трудовий договір Тамаша Хак-Ковача на посаді голови правління з 30 жовтня 2020 року. Про це банк повідомляє у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

    Відповідне рішення схвалене на засіданні наглядової ради 2 жовтня.

    Нагадаємо, на посаді керівника ОТП Банку Тамаш Хак-Ковач перебував з 1 березня 2012 року.

    Водночас наглядова рада призначила виконуючим обов’язки голови правління банку Володимира Мудрого з 31 жовтня 2020 р. до моменту погодження його кандидатури Національним банком.

    До призначення Мудрий з 2010 року обіймав посаду генерального директора ТОВ «ОТП Кредит», а з 2008 по 2010 рр. був начальником управління операційного супроводження активно-пасивних операцій клієнтів ОТП Банку. З 7 серпня 2012 року займав посаду члена правління ОТП Банку.

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