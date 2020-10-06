ОТП Банк звільнив голову правління Тамаша Хак-Ковача

Відповідне рішення схвалене на засіданні наглядової ради 2 жовтня

Наглядова рада АТ «ОТП Банк» припинила повноваження та трудовий договір Тамаша Хак-Ковача на посаді голови правління з 30 жовтня 2020 року. Про це банк повідомляє у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Відповідне рішення схвалене на засіданні наглядової ради 2 жовтня.

Нагадаємо, на посаді керівника ОТП Банку Тамаш Хак-Ковач перебував з 1 березня 2012 року.

Водночас наглядова рада призначила виконуючим обов’язки голови правління банку Володимира Мудрого з 31 жовтня 2020 р. до моменту погодження його кандидатури Національним банком.

До призначення Мудрий з 2010 року обіймав посаду генерального директора ТОВ «ОТП Кредит», а з 2008 по 2010 рр. був начальником управління операційного супроводження активно-пасивних операцій клієнтів ОТП Банку. З 7 серпня 2012 року займав посаду члена правління ОТП Банку.