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    Після семи років співпраці. Клуб НБА звільнив тренера антирекордсмена

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    Наставник ставав чемпіоном НБА у 2008 році у складі&nbsp;&laquo;Бостона&raquo; - Після семи років співпраці. Клуб НБА звільнив тренера антирекордсмена
    Наставник ставав чемпіоном НБА у 2008 році у складі «Бостона»
    Свтілина - sports.yahoo

    Фахівець не зумів вивести «Кліпперс» у фінал Західної конференції НБА

    Іменитий наставник клубу НБА («Лос-Анджелес Кліпперс») Док Ріверс був звільнений зі своєї посади.

    Звільнення 58-річного американця відбулося через причину вильоту «Кліпперс» з півфіналу Західної конференції. Клуб поступився лідерством в серії «Денвер Наггетс» попри те, що передував у серії з результатом 3:1.

    «Спасибі «Кліпперс» за можливість працювати в такому клубі і постійну підтримку. Моєю метою було чемпіонство, команда здатна на це. Ми через багато що пройшли разом, я вдячний всім. У нас не вийшло виправдати очікувань, за це я беру вину на себе», - сказав коуч.

    Ріверс очолював «Кліпперс» з 2013 року, коли перейшов з «Бостон Селтікс», і сумарно привів команду до 356 перемог в 564 матчах. Під керівництвом Ріверса «Лос-Анджелес» тільки одного разу не виходив в плей-офф - в сезоні 2017-18, коли команда фінішувала десятою в таблиці Західної конференції.

    Зауважимо, що Ріверсу належить антирекорд НБА – єдиний тренер, що тричі за кар'єру програв серії, в яких його команда вела 3:1. Жоден інший тренер не робив цього більш ніж один раз.

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    баскетбол НБА тренер «Лос-Анджелес Кліпперс» звільнення
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