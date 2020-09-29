Після семи років співпраці. Клуб НБА звільнив тренера антирекордсмена
Фахівець не зумів вивести «Кліпперс» у фінал Західної конференції НБА
Іменитий наставник клубу НБА («Лос-Анджелес Кліпперс») Док Ріверс був звільнений зі своєї посади.
Звільнення 58-річного американця відбулося через причину вильоту «Кліпперс» з півфіналу Західної конференції. Клуб поступився лідерством в серії «Денвер Наггетс» попри те, що передував у серії з результатом 3:1.
«Спасибі «Кліпперс» за можливість працювати в такому клубі і постійну підтримку. Моєю метою було чемпіонство, команда здатна на це. Ми через багато що пройшли разом, я вдячний всім. У нас не вийшло виправдати очікувань, за це я беру вину на себе», - сказав коуч.
Doc Rivers Departs LA Clippers https://t.co/Ye6jma2I0W— LA Clippers (@LAClippers) September 28, 2020
Ріверс очолював «Кліпперс» з 2013 року, коли перейшов з «Бостон Селтікс», і сумарно привів команду до 356 перемог в 564 матчах. Під керівництвом Ріверса «Лос-Анджелес» тільки одного разу не виходив в плей-офф - в сезоні 2017-18, коли команда фінішувала десятою в таблиці Західної конференції.
Зауважимо, що Ріверсу належить антирекорд НБА – єдиний тренер, що тричі за кар'єру програв серії, в яких його команда вела 3:1. Жоден інший тренер не робив цього більш ніж один раз.