Зеленський звільнив Абромавічуса з посади гендиректора «Укроборонпрому»



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Відповідний указ №422/2020 від 6 жовтня опублікований на сайті глави держави На фото: Айварас Абромавичус

Виконуючим обов’язки глави держконцерну президент призначив Ігоря Фоменка

Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну «Укроборонпром».

«Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну «Укроборонпром», – сказано в документі.

Іншим указом №423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки гендиректора «Укроборонпрому».

Ігор Фоменко в «Укроборонпромі» від 22 листопада 2019 року обіймає посаду заступника генерального директора з виробництва. Працював на Луганському акумуляторному заводі, Луганському станкобудівному заводі, який було реорганізовано та перетворено в Луганський патронний завод. Обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, у Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group.

Отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина), пройшов курси Executive Education в Harvard Business School та INSEAD.

Президент Володимир Зеленський призначив Абромавичуса на посаду гендиректора «Укроборонпрому» 30 серпня 2019 року.

Нагадаємо, що 10 вересня, генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

ЗМІ про роботу Абромавічуса в Укроборонпромі: падіння виробництва, масові звільнення і нові борги.

Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» готовий до ліквідації.

Крім того, гендиректор «Укроборонпрому» Абромавичус натякнув на відставку ще 29 липня.

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