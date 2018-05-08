Президент доручив встановити причину отруєння дітей у Черкасах

Президент також скоординував подальші кроки з прем'єр-міністром

Голова СБУ, керівник Держслужби надзвичайних ситуацій та голова Черкаської ОДА доповіли президенту Петру Порошенку щодо ситуації з отруєнням дітей у одній з черкаських шкіл. Про це написав прес-секретар президента Святослав Цеголко. «Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну



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Президент також скоординував подальші кроки з прем'єр-міністром

Голова СБУ, керівник Держслужби надзвичайних ситуацій та голова Черкаської ОДА доповіли президенту Петру Порошенку щодо ситуації з отруєнням дітей у одній з черкаських шкіл. Про це написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям. Президент також скоординував подальші кроки з прем'єр-міністром», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. На той момент одна дитина опинилась в реанімації. На даний момент навчання в школі призупинене. Причини погіршення стану у дітей встановлюються.

За останніми даними 47 дітей опинились в лікарні, з них 11 - у реанімації.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням учнів однієї зі шкіл.

За фактом отруєння десятків учнів черкаської школи №8 відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».