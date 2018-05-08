Отруєння школярів у Черкасах: вже 47 дітей опинились в лікарні, з них 11 - у реанімації

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, причини отруєння поки не встановлені

Кількість госпіталізованих школярів у Черкасах збільшилася до 47, 11 з них перебувають у реанімації. Про це повідомляє прес-центр ДСНС. «Станом на 12:00 8 травня, до Черкаської обласної дитячої лікарні госпіталізовано 47 учнів, з них 11 перебуває в реанімації. Симптоми захворювання: нудота, головокружіння, головний біль», - йдеться у



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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, причини отруєння поки не встановлені

Кількість госпіталізованих школярів у Черкасах збільшилася до 47, 11 з них перебувають у реанімації. Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

«Станом на 12:00 8 травня, до Черкаської обласної дитячої лікарні госпіталізовано 47 учнів, з них 11 перебуває в реанімації. Симптоми захворювання: нудота, головокружіння, головний біль», - йдеться у повідомленні.

За фактом отруєння десятків учнів черкаської школи №8 відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

У Черкасах через масове отруєння 42 учнів 2-7 класів загальноосвітньої школи госпіталізували до обласної лікарні.

Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. На той момент одна дитина опинилась в реанімації. На даний момент навчання в школі призупинене. Причини погіршення стану у дітей встановлюються.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням учнів однієї зі шкіл.