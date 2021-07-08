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    Падіння вертольота з українцями в Польщі потрапило на відео

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    Відео оприлюднили польські ЗМІ - Падіння вертольота з українцями в Польщі потрапило на відео
    Відео оприлюднили польські ЗМІ

    Вертоліт з трьома людьми впав учора

    Польські ЗМІ опублікували відео падіння вертольота в озеро Талти. На борту його перебували українці.

    Запис оприлюднив сайт RMF24.

    Вертоліт впав 6 липня. Трьох людей – пілота і двох жінок доправили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує, але про причини падіння інформації також немає.

    Напередодні вертоліт витягли з води.

    Нагадаємо, на озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася авіапригода – вертоліт з пасажирами упав у воду. За словами очевидців, невдовзі після зльоту у транспорта почалися проблеми з двигуном. Він поступово спустився, аж поки не впав у озеро. Вертоліт затонув повністю.

    Стан трьох українців, які напередодні отримали травми внаслідок падіння цивільного гвинтокрила в озеро Талти у Польщі, стабільний, загрози їхньому життю немає.

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    Теги: ЗМІ вертоліт українці
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    Падіння вертольота з українцями в Польщі потрапило на відео