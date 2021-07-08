Падіння вертольота з українцями в Польщі потрапило на відео

Вертоліт з трьома людьми впав учора

Польські ЗМІ опублікували відео падіння вертольота в озеро Талти. На борту його перебували українці.

Запис оприлюднив сайт RMF24.

Вертоліт впав 6 липня. Трьох людей – пілота і двох жінок доправили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує, але про причини падіння інформації також немає.

Напередодні вертоліт витягли з води.

Нагадаємо, на озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася авіапригода – вертоліт з пасажирами упав у воду. За словами очевидців, невдовзі після зльоту у транспорта почалися проблеми з двигуном. Він поступово спустився, аж поки не впав у озеро. Вертоліт затонув повністю.

Стан трьох українців, які напередодні отримали травми внаслідок падіння цивільного гвинтокрила в озеро Талти у Польщі, стабільний, загрози їхньому життю немає.

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