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    У Польщі впав вертоліт з українцями

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    Рятувальники дістали з 13-метрової глибини уламки вертольоту - У Польщі впав вертоліт з українцями
    Рятувальники дістали з 13-метрової глибини уламки вертольоту
    Фото: Tomasz Durkiewicz, PM24

    Трьох пасажирів із травмами госпіталізували

    На озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася авіапригода – вертоліт з пасажирами упав у воду. Про це повідомляє PM24 з посиланням на коментарі свідків та поліції.

    За словами очевидців, невдовзі після зльоту у транспорта почалися проблеми з двигуном. Він поступово спустився, аж поки не впав у озеро. Вертоліт затонув повністю.

    На борту перебували й українці, які на сьогодні проживають у Польщі. Проїжджаючі на катері туристи підібрали постраждалих. Трьох пасажирів із травмами госпіталізували.

    Одна з жінок отримала важкі травми – її госпіталізували у лікарню в Гіжицькому з пошкодженим хребтом. Її доньку – 17-річну дівчину - з такими ж травмами вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби було доставлено до Ольштина. Обстежують і пілота.

    Рятувальники дістали з 13-метрової глибини уламки вертольоту. Виявлено витік палива в озеро, але у кількості, котра не загрожує довкіллю.

    Правоохоронці розслідують інцидент. Встановлено, що пілот був тверезий. Свідки кажуть, що вертоліт не вдарився об поверхню, а виглядало все так, наче пілот хотів м’яко посадити аварійний транспорт.

    До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».

    Нагадаємо, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували від 26 до 29 осіб.

    Теги: Польща вертоліт українці рятувальники транспорт
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    У Польщі впав вертоліт з українцями