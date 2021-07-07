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    У МЗС розповіли про стан українців, які на вертольоті впали в озеро у Польщі

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    6 липня&nbsp;на озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася авіапригода &ndash;&nbsp;вертоліт з пасажирами упав у воду - У МЗС розповіли про стан українців, які на вертольоті впали в озеро у Польщі
    6 липня на озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася авіапригода – вертоліт з пасажирами упав у воду
    Фото з відкритих джерел

    Троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів

    Стан трьох українців, які напередодні отримали травми внаслідок падіння цивільного гвинтокрила в озеро Талти у Польщі, стабільний, загрози їхньому життю немає. Про це «Укрінформу» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    «Унаслідок падіння цивільного гвинтокрила в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів. Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає», – зазначив речник.

    Ніколенко поінформував, що консульство України в Гданську надає громадянам необхідну консульську допомогу, взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією Польщі з розслідування авіаційних аварій задля з’ясування причин падіння, підтримує контакт із лікарнею.

    Нагадаємо, 6 липня на озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася авіапригода – вертоліт з пасажирами упав у воду.

    На борту перебували й українці, які на сьогодні проживають у Польщі. Проїжджаючі на катері туристи підібрали постраждалих. Трьох пасажирів із травмами госпіталізували.

    Одна з жінок отримала важкі травми – її госпіталізували у лікарню в Гіжицькому з пошкодженим хребтом. Її доньку – 17-річну дівчину - з такими ж травмами вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби було доставлено до Ольштина. Обстежують і пілота.

    До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».

    Теги: МЗС Польща авіакатастрофа вертоліт українці розслідування гелікоптер
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    У МЗС розповіли про стан українців, які на вертольоті впали в озеро у Польщі