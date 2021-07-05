У Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака»

Наразі офіційних пояснень такої поведінки пілота від пресслужби аеропорту не надходило

За даними польських ЗМІ, приблизно 30 українських пасажирів не змогли вилетіти до Одеси

У польському місті Познань рейс ірландської авіакомпанії Ryanair вилетів із затримкою у понад годину. Усе через те, що у літаку спалахнув скандал: пілот заборонив підніматися на борт десяткам українців. Про це повідомляє Wyborcza Poznan

За даними польських ЗМІ, приблизно 30 українських пасажирів не змогли вилетіти до Одеси.

Пілот рейсу FR6705 з незрозумілих причин заборонив українцям підніматися на борт літака. Цікаво, що вони вже пройшли усі перевірки на авіаційну безпеку, паспортний контроль та реєстрацію на рейс.

Як заявили очевидці, пілот став на заваді посадці українців в літак. Він кричав: «я тут головний» та «я король літака».

Наразі офіційних пояснень такої поведінки пілота від пресслужби аеропорту не надходило.

Нагадаємо, у Польщі, унаслідок нещасного випадку на будівництві, загинув український робітник. Інцидент трапився під час виконання робіт на будівництві залізничного віадуку у Вронках. Також стало відомо, що 39-річний українець був розчавлений гідравлічним підйомником.

Як стало раніше відомо, у Польщі судять українську заробітчанку за вбивство співмешканця.