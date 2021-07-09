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    Палац на рейках. Дизайнер вигадав розкішний потяг (фото)

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    Згідно концепту, G Train зможе розмістити близько 18 пасажирів - Палац на рейках. Дизайнер вигадав розкішний потяг (фото)
    Згідно концепту, G Train зможе розмістити близько 18 пасажирів
    Фото з відкритих джерел

    Описаний як розкішний «палац на рейках», 400-метровий поїзд буде складатися з 14 вагонів зі скла, яке буде переключатися з непрозорого на повну прозорість

    Французький дизайнер Тьєррі Гоген планує вивести досвід залізничних подорожей на новий рівень. Його остання концепція – приватний розкішний поїзд, який побудують на замовлення для дуже багатої людини. Про це інформує CNN.

    Описаний як розкішний «палац на рейках», 400-метровий поїзд буде складатися з 14 вагонів зі скла, яке буде переключатися з непрозорого на повну прозорість.

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    Палац на рейках. Дизайнер вигадав розкішний потяг (фото)
    Палац на рейках. Дизайнер вигадав розкішний потяг (фото)
    Палац на рейках. Дизайнер вигадав розкішний потяг (фото)
    Палац на рейках. Дизайнер вигадав розкішний потяг (фото)

    Гоген заявив, що в його поїзді більше увага приділятиметься не швидкості, а фактичній подорожі, яка принесе пасажирам насолоду. «Подорож це не швидкість. Йдеться про те, щоб не поспішати, тому що час єдиний скарб, який у нас є», говорить він.

    Дизайнер все ще не знайшов клієнта, для якого побудують поїзд. Швидше за все, він буде коштувати близько 350 мільйонів доларів, а на його будівництво піде не менше двох років.

    Згідно концепту, G Train зможе розмістити близько 18 пасажирів. Він буде пересуватися зі швидкістю 160 км/год і буде адаптований для руху по залізницях Америки і Європи.

    На борту поїзда буде сад, кімнати, розважальні приміщення, кімнати для спілкування і спеціально спроектований великий салон для прийомів. Крила поїзда складатимуться, щоб створити терасу на відкритому повітрі для вечірок і концертів.

    Додамо, що у федеральній землі Зальцбург, що у Австрії, під час руху поїзд із дітьми зійшов з рейок, а один з його вагонів впав у річку. 17 школярів, які перебували у поїзді, дістали легкі ушкодження.

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    Теги: Австрія Франція потяг
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    Палац на рейках. Дизайнер вигадав розкішний потяг (фото)