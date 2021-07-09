Палац на рейках. Дизайнер вигадав розкішний потяг (фото)

Описаний як розкішний «палац на рейках», 400-метровий поїзд буде складатися з 14 вагонів зі скла, яке буде переключатися з непрозорого на повну прозорість

Французький дизайнер Тьєррі Гоген планує вивести досвід залізничних подорожей на новий рівень. Його остання концепція – приватний розкішний поїзд, який побудують на замовлення для дуже багатої людини. Про це інформує CNN.

Описаний як розкішний «палац на рейках», 400-метровий поїзд буде складатися з 14 вагонів зі скла, яке буде переключатися з непрозорого на повну прозорість.

Гоген заявив, що в його поїзді більше увага приділятиметься не швидкості, а фактичній подорожі, яка принесе пасажирам насолоду. «Подорож – це не швидкість. Йдеться про те, щоб не поспішати, тому що час – єдиний скарб, який у нас є», – говорить він.

Дизайнер все ще не знайшов клієнта, для якого побудують поїзд. Швидше за все, він буде коштувати близько 350 мільйонів доларів, а на його будівництво піде не менше двох років.

Згідно концепту, G Train зможе розмістити близько 18 пасажирів. Він буде пересуватися зі швидкістю 160 км/год і буде адаптований для руху по залізницях Америки і Європи.

На борту поїзда буде сад, кімнати, розважальні приміщення, кімнати для спілкування і спеціально спроектований великий салон для прийомів. Крила поїзда складатимуться, щоб створити терасу на відкритому повітрі для вечірок і концертів.

Додамо, що у федеральній землі Зальцбург, що у Австрії, під час руху поїзд із дітьми зійшов з рейок, а один з його вагонів впав у річку. 17 школярів, які перебували у поїзді, дістали легкі ушкодження.

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