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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)

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    Поїзд складається з 10 вагонів, обладнаних пандусами і місцями для людей на візках - «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    Поїзд складається з 10 вагонів, обладнаних пандусами і місцями для людей на візках
    Фото: Ivan Yuryk / Facebook

    Модернізація поїзда коштувала 70 млн грн, а впровадження інклюзивності в ньому – майже 2,2 млн грн

    «Укрзалізниця» представила перший модернізований приміський поїзд, пристосований для перевезення пасажирів з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

    «Сьогодні представляємо перший в історії України приміський поїзд, модернізований за новими стандартами, що враховує потреби людей з інвалідністю», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що поїзд складається з 10 вагонів, обладнаних пандусами і місцями для людей на візках. Дороговкази в поїзді виконані шрифтом Брайля, вбиральні стали доступні для людей з інвалідністю. Також в поїзді встановлені кріплення для перевезення велосипедів.

    Модернізація поїзда коштувала 70 млн грн, а впровадження інклюзивності в ньому – майже 2,2 млн грн. В «Укрзалізниці» до кінця року планують створити ще шість таких потягів.

    Крім того, «Укрзалізниця» вже в 2021 році закупить 37 пасажирських вагонів, які пристосовані для перевезення людей у інвалідних кріслах.

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    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)
    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)

    До слова, Із Білої Церкви до Києва запустили додаткову електричку.

    Також оприлюднено проєкт наказу про підвищення залізничних тарифів.

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    Теги: Укрзалізниця потяг Україна перевезення
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    «Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)