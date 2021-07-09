«Укрзалізниця» представила перший в Україні інклюзивний поїзд (фото)

Поїзд складається з 10 вагонів, обладнаних пандусами і місцями для людей на візках

Модернізація поїзда коштувала 70 млн грн, а впровадження інклюзивності в ньому – майже 2,2 млн грн

«Укрзалізниця» представила перший модернізований приміський поїзд, пристосований для перевезення пасажирів з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

«Сьогодні представляємо перший в історії України приміський поїзд, модернізований за новими стандартами, що враховує потреби людей з інвалідністю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд складається з 10 вагонів, обладнаних пандусами і місцями для людей на візках. Дороговкази в поїзді виконані шрифтом Брайля, вбиральні стали доступні для людей з інвалідністю. Також в поїзді встановлені кріплення для перевезення велосипедів.

Модернізація поїзда коштувала 70 млн грн, а впровадження інклюзивності в ньому – майже 2,2 млн грн. В «Укрзалізниці» до кінця року планують створити ще шість таких потягів.

Крім того, «Укрзалізниця» вже в 2021 році закупить 37 пасажирських вагонів, які пристосовані для перевезення людей у інвалідних кріслах.

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