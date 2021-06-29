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    Скандал в «Укрзалізниці»: кондуктори кладуть гроші собі у кишеню

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    Скандал в «Укрзалізниці»: кондуктори кладуть гроші собі у кишеню
    Фото: БогданТищенко/Fаcebook

    У компанії вибачилися за таку ситуацію та попросили надати детальну інформацію щодо інциденту

    На новому рейковому автобусі, який їздить за маршрутом Сміла – Черкаси кондуктори недобросовісно виконують свою роботу. Вони відкрито пропонують їхати за меншу суму, однак без квитка. Про це розповів журналіст Богдан Тищенко на сторінці у Facebook.

    Журналіст розповів, що в нього виникла коротка розмова з кондуктором, який запропонував йому 2 варіанти проїзду – або за 20 гривень, але без чека, або за 25 з чеком.

    За словами Тищенка, зі селища, де зупиняється рейковий автобус, до Черкас можна доїхати за 15 хвилин. За ці ж гроші можна скористатися звичайною маршруткою, але їхати на годину довше.

    «Цей новий транспорт має тільки один вагон. Усі люди, що сиділи біля мене, спокійно платили в кишеню «кондукторам», які й самі відкрито проявляли ініціативу»,– зазначив журналіст.

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    Скандал в «Укрзалізниці»: кондуктори кладуть гроші собі у кишеню
    Скандал в «Укрзалізниці»: кондуктори кладуть гроші собі у кишеню

    Він додав, що через кілька місяців цей рейковий автобус скасують через збитковість, адже прибуток йде в кишеню кондуктору.

    На допис Тищенка відреагувала «Укрзалізниця». У компанії вибачилися за таку ситуацію та попросили надати детальну інформацію щодо поїздки, повідомляє 24tv.ua.

    «Просимо Вас надати більш детальну інформацію щодо вашої поїздки, а саме: номер потягу та дату відправлення та ваш особистий номер телефону, щоб ми мали змогу зареєструвати офіційне звернення», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    Теги: Черкаси гроші Укрзалізниця журналіст
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    Скандал в «Укрзалізниці»: кондуктори кладуть гроші собі у кишеню