Подорож з вітерцем. У потягу з Одеси випало вікно (відео)

Інцидент стався в поїзді №142 у вагоні з купе

До ранку вікно вставили, а «Укрзалізниця» прокоментувала ситуацію

У поїзді «Укрзалізниці» сполученням Одеса-Маріуполь з'явився «інноваційний кондиціонер» - випало вікно. Пасажири вагона зняли, як віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.

Відео опублікувала депутатка Запорізької міськради Віталіна Яковлєва на своїй сторінці в Facebook. Інцидент стався в поїзді №142 у вагоні з купе.

«Хочете трохи кошмару? Поїзд Одеса-Маріуполь, вагон купе. Випало вікно, Карл!»,- написала пасажирка.

До ранку вікно таки вставили, а «Укрзалізниця» прокоментувала ситуацію:

Укрзалізниця відреагувала на прикрий випадок у потязі

Під дописом жінки користувачі мережі залишили чимало коментарів, здебільшого жартівливих.

• У поїзді проїхати – це прямо лотерея.

• Зате не жарко.

• А ви скаржитеся, що у потягах вікно не відкриваються.

• Це нова функція клімат-контролю – ручна, ефективна.

• Замість кондиціонера.

• Це символічне вікно в Європу.

Раніше народний депутат показав брудну і порвану білизну, отриману в вагоні «Укрзалізниці». Качура був обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив повноваження членів наглядової ради «Укрзалізниці», контракти з якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців. Серед них – журналіст Сергій Лещенко.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем «Укрзалізниці» і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.

За перший квартал 2021 року акціонерне товариство «Укрзалізниця», яке підпорядковується Кабінету Міністрів України, відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 мільярди гривень.

Крім того стало відомо, що «Укрзалізниці» загрожує повна зупинка руху потягів через відсутність дизельного палива для роботи локомотивів.



