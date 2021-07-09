  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Подорож з вітерцем. У потягу з Одеси випало вікно (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інцидент стався в поїзді №142 у вагоні з купе - Подорож з вітерцем. У потягу з Одеси випало вікно (відео)
    Інцидент стався в поїзді №142 у вагоні з купе
    Скріншот з відео

    До ранку вікно вставили, а «Укрзалізниця» прокоментувала ситуацію

    У поїзді «Укрзалізниці» сполученням Одеса-Маріуполь з'явився «інноваційний кондиціонер» - випало вікно. Пасажири вагона зняли, як віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.

    Відео опублікувала депутатка Запорізької міськради Віталіна Яковлєва на своїй сторінці в Facebook. Інцидент стався в поїзді №142 у вагоні з купе.

    «Хочете трохи кошмару? Поїзд Одеса-Маріуполь, вагон купе. Випало вікно, Карл!»,- написала пасажирка.

    До ранку вікно таки вставили, а «Укрзалізниця» прокоментувала ситуацію:

    Укрзалізниця відреагувала на прикрий випадок у потязі
    Укрзалізниця відреагувала на прикрий випадок у потязі

    Під дописом жінки користувачі мережі залишили чимало коментарів, здебільшого жартівливих.

    • У поїзді проїхати – це прямо лотерея.
    • Зате не жарко.
    • А ви скаржитеся, що у потягах вікно не відкриваються.
    • Це нова функція клімат-контролю – ручна, ефективна.
    • Замість кондиціонера.
    • Це символічне вікно в Європу.

    Раніше народний депутат показав брудну і порвану білизну, отриману в вагоні «Укрзалізниці». Качура був обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни.

    Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив повноваження членів наглядової ради «Укрзалізниці», контракти з якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців. Серед них – журналіст Сергій Лещенко.

    Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем «Укрзалізниці» і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.

    За перший квартал 2021 року акціонерне товариство «Укрзалізниця», яке підпорядковується Кабінету Міністрів України, відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 мільярди гривень.

    Крім того стало відомо, що «Укрзалізниці» загрожує повна зупинка руху потягів через відсутність дизельного палива для роботи локомотивів.

    Читайте також:


    Теги: Одеса Укрзалізниця потяг залізниця аварія повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подорож з вітерцем. У потягу з Одеси випало вікно (відео)