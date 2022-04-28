Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про ленд-ліз для України: відома дата

Сьогодні вирішиться, чи пришвидшиться постачання озброєння та іншої допомоги

28 квітня відбудеться важливе засідання: якщо ініціативу схвалять, далі її спрямують на підпис Байдену

Палата представників США планує голосувати за законопроєкт про ленд-ліз для України у четвер, 28 квітня. Якщо закон схвалять, це дасть змогу швидко постачати Україні зброю. Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш уточнив, що точної години голосування ще немає. Але очікується, що воно відбудеться до 22:00 за київським часом.

Якщо закон про ленд-ліз для України схвалять, то це дасть можливість значно пришвидшити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно з США в Україну. Усі бюрократичні та фінансові питання вирішуватимуть опісля.

Таким чином можна передувати будь-яку зброю – від патронів та танків й літаків і ППО. Тобто Україна подає запит, Білий дім його розглядає й після схвалення одразу передає в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Як відомо, також США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.

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