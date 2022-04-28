США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg

Список потенційно корисної розвідувальної інформації від американських військових для ЗСУ розшириться

Розширений обмін інформацією повинен допомогти захистити і потенційно повернути території в охоплених війною регіонах

США зняли деякі обмеження на обмін розвідданими з Україною, які стосуються окупованих регіонів і зони активних бойових зіткнень. Про це розповіли кілька джерел в адміністрації Байдена, пише Bloomberg.

За словами одного з джерел, про скасування низки обмежень на поширення розвідувальною інформацією повідомила директорка Національної розвідки Авріл Хейнс, виступаючи перед Конгресом.

Раніше Майк представник Тернер, республіканець в комітеті Палати представників з розвідки, і сенатор Марко Рубіо, заступник голови сенатського комітету з розвідки, написали окремі листи із закликом до адміністрації Байдена зняти обмеження на відправку важливих розвідданих Україні.

Передбачається, що розширений обмін даними повинен допомогти Україні захистити і потенційно повернути території в охоплених війною регіонах країни. У міру розвитку бойових дій американські спецслужби скорегували правила обміну розвідувальними даними, але тепер список потенційно корисної розвідувальної інформації розшириться.

Напередодні стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення.

Завдяки Сполученим Штатам Америки військові РФ в буквальному сенсі розносили порожні поля там, де колись була встановлена система протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що США нададуть Україні секретні розвіддані.

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