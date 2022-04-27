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    Події в Україні

    У США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України (фото)

    Закон про ленд-ліз має схвалити Палата представників, після чого його скерують на підпис президенту Джо Байдену. - У США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України (фото)
    Закон про ленд-ліз має схвалити Палата представників, після чого його скерують на підпис президенту Джо Байдену.
    фото: Jim McGovern/Twitter

    Законодавча ініціатива повинна прискорити постачання зброї для боротьби з російським вторгненням

    Палата представників США розпочала розгляд закону про ленд-ліз для України. Про це у Twitter повідомив конгресмен від штату Массачусетс Джим Макговерн.

    «Зараз відбувається засідання регламентної комісії, на розгляді S/3522: Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року», – написав конгресмен.

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    У США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України (фото)
    У США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України (фото)

    У разі затвердження законопроєкту країна зможе постачати в Україну не лише зброю, боєприпаси і техніку, а й медикаменти, продукти та інші необхідні речі.

    Як відомо, на початку квітня одноголосно було прийнято закон про ленд-ліз для України в Сенаті США. Згідно з процедурою, його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту Джо Байдену.

    Напередодні ми розповідали про те, яку зброю Захід передає українцям і як це допомагає стримувати армію РФ.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Також стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення.

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    У США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України (фото)