У США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України (фото)
Законодавча ініціатива повинна прискорити постачання зброї для боротьби з російським вторгненням
Палата представників США розпочала розгляд закону про ленд-ліз для України. Про це у Twitter повідомив конгресмен від штату Массачусетс Джим Макговерн.
«Зараз відбувається засідання регламентної комісії, на розгляді S/3522: Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року», – написав конгресмен.
У разі затвердження законопроєкту країна зможе постачати в Україну не лише зброю, боєприпаси і техніку, а й медикаменти, продукти та інші необхідні речі.
Як відомо, на початку квітня одноголосно було прийнято закон про ленд-ліз для України в Сенаті США. Згідно з процедурою, його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту Джо Байдену.
Напередодні ми розповідали про те, яку зброю Захід передає українцям і як це допомагає стримувати армію РФ.
Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.
Також стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення.