  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Палій «Епіцентру» чекає на суд у психлікарні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі зловмисник поміщений до психіатричного закладу із посиленим режимом нагляду - Палій «Епіцентру» чекає на суд у психлікарні
    Наразі зловмисник поміщений до психіатричного закладу із посиленим режимом нагляду
    Фото: Нацполіція

    Прокуратура просить суд застосувати до палія примусове медичне лікування

    Палій «Епіцентру» в Первомайську Миколаївській області перебуває в психлікарні з посиленим режимом нагляду. Прокуратура просить суд застосувати до нього примусове медичне лікування. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

    У відомстві зазначили, що до суду направлено клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 37-річного жителя Первомайська, який звинувачується в підпалі магазину «Епіцентр».

    «В цей час зловмисник поміщений в психіатричний заклад з посиленим режимом нагляду», – уточнили в прокуратурі.

    Нагадаємо, 2 лютого 2021 року в Первомайську згорів торговий центр «Епіцентр». Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

    Затриманий розповів правоохоронцям, що мав конфлікт з директором «Епіцентру». Він спеціально приїхав до Первомайська, щоб спалити Торговий центр.

    Вогнем було знищено орієнтовно 4000 кв м із загальної площі приміщення магазину та товар, який знаходився в магазині.

    Теги: пожежа прокуратура суд Миколаївщина лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Палій «Епіцентру» чекає на суд у психлікарні