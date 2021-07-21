Палій «Епіцентру» чекає на суд у психлікарні

Прокуратура просить суд застосувати до палія примусове медичне лікування

Палій «Епіцентру» в Первомайську Миколаївській області перебуває в психлікарні з посиленим режимом нагляду. Прокуратура просить суд застосувати до нього примусове медичне лікування. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

У відомстві зазначили, що до суду направлено клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 37-річного жителя Первомайська, який звинувачується в підпалі магазину «Епіцентр».

«В цей час зловмисник поміщений в психіатричний заклад з посиленим режимом нагляду», – уточнили в прокуратурі.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року в Первомайську згорів торговий центр «Епіцентр». Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

Затриманий розповів правоохоронцям, що мав конфлікт з директором «Епіцентру». Він спеціально приїхав до Первомайська, щоб спалити Торговий центр.

Вогнем було знищено орієнтовно 4000 кв м із загальної площі приміщення магазину та товар, який знаходився в магазині.