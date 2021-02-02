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    Події в Україні

    Масштабна пожежа у Миколаївській області: горить новий «Епіцентр К»

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    До гасіння залучено 73 людини і 19 одиниць техніки - Масштабна пожежа у Миколаївській області: горить новий «Епіцентр К»
    До гасіння залучено 73 людини і 19 одиниць техніки
    Фото: ДСНС

    Поліція затримала ймовірного палія

    На Миколаївщині пожежники ліквідовують вогонь у новому торговельному центрі «Епіцентр К».

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

    О 12:57 у вівторок 2 лютого на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торговельного центру «Епіцентр К» на вулиці Федора Достоєвського в місті Первомайськ.

    Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона «Підгороднє».

    Вогнем охоплено близько чотирьох тисяч кв м., причина наразі встановлюється. Евакуйовано персонал та відвідувачів.

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    За попередніми даними, ніхто не постраждав. Рятувальники зазначають, що загрози розповсюдження на поруч розташовані будівлі немає.

    Станом на 14:20 на площі 4 тис. м.кв. пожежу локалізовано.

    Очевидці вказують, що торговий центр підпалили двоє людей. Охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції. Друга людина втекла.

    Місцеве видання Gard.City опублікувало фото ймовірного палія. Він лежить в снігу, в крові.

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    Варто зазначити, що даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року. Про це повідомлялося на сайті компанії.

    Раніше, у Деснянському районі столиці сталась пожежа у торговельному центрі «Корал». Загинув чоловік

    Теги: пожежа ДСНС Миколаївщина рятувальники поліція чоловік охорона
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