До гасіння залучено 73 людини і 19 одиниць техніки

Поліція затримала ймовірного палія

На Миколаївщині пожежники ліквідовують вогонь у новому торговельному центрі «Епіцентр К».

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

О 12:57 у вівторок 2 лютого на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торговельного центру «Епіцентр К» на вулиці Федора Достоєвського в місті Первомайськ.

Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона «Підгороднє».

Вогнем охоплено близько чотирьох тисяч кв м., причина наразі встановлюється. Евакуйовано персонал та відвідувачів.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Рятувальники зазначають, що загрози розповсюдження на поруч розташовані будівлі немає.

Станом на 14:20 на площі 4 тис. м.кв. пожежу локалізовано.

Очевидці вказують, що торговий центр підпалили двоє людей. Охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції. Друга людина втекла.

Місцеве видання Gard.City опублікувало фото ймовірного палія. Він лежить в снігу, в крові.

Варто зазначити, що даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року. Про це повідомлялося на сайті компанії.

Раніше, у Деснянському районі столиці сталась пожежа у торговельному центрі «Корал». Загинув чоловік.