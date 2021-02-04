  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Палія первомайського «Епіцентру» заарештували. Слідство триває

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суд відправив підозрюваного за грати&nbsp; - Палія первомайського «Епіцентру» заарештували. Слідство триває
    Суд відправив підозрюваного за грати 
    Фото: Нацполіція

    Всі обставини підпалу «Епіцентру» ще встановлюються

    Первомайський міськрайонний суд в Миколаївській області обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у підпалі «Епіцентру». Підозрюваного відправили під варту на два місяці, адже слідство триває.

    Про це повідомляє Національна поліції на сторінці у Facebook.

    «Сьогодні, 4 лютого, суд, розглянувши клопотання слідчого, обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави», - заявили в поліції.

    Зараз правоохоронні органи ведуть досудове розслідування. Всі обставини підпалу «Епіцентру» ще встановлюються.

    Зазначимо, чоловік, якого підозрюють у підпалі магазину «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині, може отримати довічний вирок.

    2 лютого в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і показала фотографії із підозрюваним.

    Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

    Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про навмисне знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК) і замах на вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

    «Епіцентр» відкрили менше двох місяців тому. Він став найбільший торговим центром у місті – його площа понад 5 тисяч кв. метрів. Там працює 77 співробітників. 

    Керівництво мережі «Епіцентр» вже заявило, що збережуть робочі місця працівників згорілого магазину у Первомайську, а сам магазин відбудують. 


    Теги: пожежа суд Миколаївщина розслідування поліція магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies