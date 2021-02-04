Палія первомайського «Епіцентру» заарештували. Слідство триває

Всі обставини підпалу «Епіцентру» ще встановлюються

Первомайський міськрайонний суд в Миколаївській області обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у підпалі «Епіцентру». Підозрюваного відправили під варту на два місяці, адже слідство триває.

Про це повідомляє Національна поліції на сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 4 лютого, суд, розглянувши клопотання слідчого, обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави», - заявили в поліції.

Зараз правоохоронні органи ведуть досудове розслідування. Всі обставини підпалу «Епіцентру» ще встановлюються.

Зазначимо, чоловік, якого підозрюють у підпалі магазину «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині, може отримати довічний вирок.

2 лютого в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і показала фотографії із підозрюваним.

Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про навмисне знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК) і замах на вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

«Епіцентр» відкрили менше двох місяців тому. Він став найбільший торговим центром у місті – його площа понад 5 тисяч кв. метрів. Там працює 77 співробітників.

Керівництво мережі «Епіцентр» вже заявило, що збережуть робочі місця працівників згорілого магазину у Первомайську, а сам магазин відбудують.



