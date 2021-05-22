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    У Києві горіла адміністративна будівля «Епіцентру»

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    Всього до гасіння залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС - У Києві горіла адміністративна будівля «Епіцентру»

    Всього до гасіння залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС

    Фото пресслужби ДСНС

    Вогонь виник на десятому поверсі будівлі

    Площа пожежі становила близько 200 кв. м. Гасіння вогню ускладнювалося високою температурою і щільним задимленням.

    У Святошинському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі ТЦ Епіцентр на вулиці Берковецькій. Ніхто не постраждав, повідомляє ДСНС.

    Зазначається, що сьогодні вранці надійшла інформація про займання в десятиповерховій адміністративній будівлі, що належить ТЦ Епіцентр. Вогонь виник на десятому поверсі.

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    У Києві горіла адміністративна будівля «Епіцентру»
    У Києві горіла адміністративна будівля «Епіцентру»
    У Києві горіла адміністративна будівля «Епіцентру»
    Фото пресслужби ДСНС

    «Площа пожежі становила близько 200 кв. м. Гасіння ускладнювалося високою температурою і щільним задимленням. Додатково залучено два колінчастих підйомники (50 і 90 м)», – йдеться в повідомленні.

    Станом на 07.32 пожежу ліквідовано. Всього до гасіння залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, 21 травня, о 09:32 сталося загорання автомобіля посеред дороги на вул. Вишгородській, 34 в Оболонському районі столиці. Рятувальники за 20 хвилин ліквідували загоряння.

    Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 21 травня, сталася пожежа в закладі громадського харчування на вул. Срібнокільській, 9, що у Дарницькому районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві горіла адміністративна будівля «Епіцентру»