Папа Римський пожертвував $500 тисяч для мігрантів у Мексиці



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Усі кошти розподілять за 27 проектами у 16 єпархіях і релігійних спільнотах Мексики

Папа Римський Франциск пожертвував 500 тисяч доларів для потреб мігрантів у Мексиці.

Усі кошти розподілять за 27 проектами у 16 єпархіях і релігійних спільнотах Мексики. Зокрема, вони підуть на житло, продовольство та інші необхідні речі для мігрантів, повідомляє CNN.

13 проектів уже затверджені, ще 14 мають надати оцінку.

В оприлюдненій Ватиканом заяві йдеться, що в останні місяці тисячі людей прибули до Мексики з Гондурасу, Сальвадору, Гватемали, подолавши 4 тисячі кілометрів пішки або на саморобному транспорті.

«Чоловіки й жінки, часто з маленькими дітьми, тікають від бідності та насильства, сподіваючись на краще майбутнє у Сполучених Штатах. Утім американський кордон залишається закритим для них», — зазначено в заяві.