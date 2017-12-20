«Під арешт». Список активів Коломойського

Сам олігарх впевнений, що арешт – тимчасовий захід на період розгляду справу у суді

Високий суд Лондона заарештував активи Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Генадія Боголюбова по всьому світу на 2,5 мільярди доларів. При цьому, за підрахунками «Форбс», статки олігархів становлять відповідно $1,1 млрд та $1,3 млрд. Арешт був здійснений за позовом Приватбанку, що звинуватив колишніх власників у виводі двох

Сам олігарх впевнений, що арешт – тимчасовий захід на період розгляду справу у суді

Високий суд Лондона заарештував активи Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Генадія Боголюбова по всьому світу на 2,5 мільярди доларів. При цьому, за підрахунками «Форбс», статки олігархів становлять відповідно $1,1 млрд та $1,3 млрд. Арешт був здійснений за позовом Приватбанку, що звинуватив колишніх власників у виводі двох мільярдів доларів, які, на думку позивача, були роздані пов’язаним фіктивним фірмам. Після цього у грудні 2016-го року банк був націоналізований і держава влила в нього бюджетні кошти, закривши величезну дірку в балансі майже в півтори сотні мільярдів гривень. У Приватбанку переконані, що за підсумками розгляду позову вдасться повернути більше 2,5 мільярдів доларів з урахуванням відсотків.

Нацбанк привітав новини з Туманного Альбіону: «Цей позов спрямований на захист інтересів банку і відшкодування коштів вкладників, незаконно виведених з Приватбанку до входження держави в його капітал. Даний позов знаменує значний прогрес для банку, який виявився на межі неплатоспроможності в грудні 2016-го року і має спадок поганих банківських практик, і покликаний повернути прибутковість банку».

Порадів рішенню суду і міністр фінансів Олександр Данилюк: «На сьогодні держава фактично витратила майже 140 млрд грн на докапіталізацію Приватбанку через те, що раніше з нього були виведені гроші, або надані недостатньо забезпечені кредити, які ніхто не повертає. Ці 140 млрд грн – це гроші кожного громадянина, кожного платника податків, і вони обов'язково повинні бути повернуті до державного бюджету».

Сам Коломойський впевнений, що арешт – тимчасовий захід на період розгляду справу у суді.

Найбільші обсяги інсайдерських кредитів Приватбанк видавав підприємствам галузей, де сконцентровані основні інтереси групи Коломойського–Боголюбова: нафтопродукти, феросплави, авіаперевезення, хімпром, гірськолижний курорт, футбольні клуби. Але сам список об’єктів, який був переданий в Лондонський суд та на які накладений арешт, засекречений. «Главком» згадує, що ж представляє з себе імперія двох олігархів на даний момент і чого вони потенційно можуть позбутись. Ми залишаємо за дужками легендарну віллу Коломойського в Женеві, численні земельні ділянки та нерухомість групи в Україні та за її межами (на частину яких арешт був накладений ще раніше), а сконцентруємось лише на бізнесі.

Нафтопереробка

Один з ключових секторів, в якому давно представлена група «Приват». Діамант – найбільша нафто- та газовидобувна компанія «Укрнафта», 50 плюс 1 % якої належить державі, а 42 % – «Привату». Втім навіть в такій пропорції «приватівці» довгий час мали операційний контроль над компанією через лояльний менеджмент, намагання змінити який всіляко блокувались. Причому, окрім своєї основної діяльності, «Укрнафта» займалась експортом непрофільної продукції, яку виробляли інші підприємства групи «Приват». В 2015-му році шляхом прийняття спеціальних змін в закон «Про акціонерні товариства» керівництво компанії все ж таки вдалось змінити та повернути її під контроль держави. Перед цим «приватівці» почали виводити кошти з «Укрнафти», а потім судились з державою в Стокгольмі, намагаючись повернути мільярди доларів втрачених дивідендів та вартості акцій. У першому півріччі 2017-го року держава виплатила «Привату» заборгованих за 2011–2014-і роки дивідендів на суму 2,3 млрд грн.

Ще один паливний актив «Привату» – скандальна «Укртатнафта» (найбільший в Україні Кременчуцький НПЗ). Свого часу цей актив належав Татарстану, який мав контрольний пакет та «Нафтогазу». Доля «Привату» була мізерна, але, завдяки судовим талантам юристів групи, «приватівцям» вдалося поставити на підприємство свій менеджемент. А згодом, коли в судах була визнана недійсною купівля татарами акцій заводу, контрольний пакет перекочував до нових власників. Російська «Татнафта» намагалась вирішити це питання в міжнародних судах, і той же Високий суд Лондона в серпні цього року підтвердив рішення суду в Парижі про стягнення з України $144 млн за оборудку з акціями. Хоча в 2016-му році той же Лондонський суд знімав арешт з активів Коломойського і Боголюбова на суму $380 млн в рамках позову «Татнафти». Споживачам продукція Кременчуцького НПЗ відома під торговою маркою Energy. Паливо розповсюджується через мережу «приватівських» заправок (ТМ «Авіас», ANP, Sentosa Oil та ін.)

Також група контролює потужності з перевалки нафтопродуктів в Одесі та Іллічівську.

Газовидобування

За даними ЗМІ, разом з депутатом від групи «Відродження» Віталієм Хомутинником та російським бізнесменом Павлом Фуксом, якого нещодавно не пустили до Штатів, Коломойський контролює компанію «Укрнафтабуріння», яка входить до трійки найбільших приватних добувачів газу в країні. Хомутинника неодноразово бачили в компанії Фукса, зокрема, вони на одному приватному літаку у компанії з голови правління «Укрнафтобуріння» Михайлом Бакуленком прилетіли з Швейцарії. Саме в цій країні знаходиться неофіційна «штаб-квартира» Коломойського.

Також Коломойський разом з Боголюбовим володіють третиною акцій компанії JKX Oil & Gas. Вона контролює в Україні «Полтавську газонафтову компанію», яка веде добичу на шести родовищах в Полтавській області.

Феросплави

«Приват» тримає монополію на видобування марганцевих руд та виробництво феросплавів в Україні, контролюючи Марганецький та Орджонікідзевський ГЗК та Нікопольський (найбільший у світі), Запорізький та Стаханівський заводи феросплавів. Партнером Коломойського і Боголюбова в феросплавному бізнесі є інший олігарх – Віктор Пінчук, з яким «приватівці» вели затяжні судові тяжби. Також Боголюбов володіє гірничорудними активами за межами України – в Австралії і Гані.

Добрива

Одне з найстаріших підприємств хімічної галузі – «Дніпроазот» – є великим виробником карбаміду та аміаку. Близька «Привату» «Укрнафта» орендує майновий комплекс підприємства і постачає на нього сировину.

Авіаперевезення

Монополія Коломойського на ринку авіаперевезень – не секрет ні для кого. Тому його флагманська авіакомпанія МАУ так пручається виходу на український ринок дешевших конкурентів. В 2016-му році МАУ вперше за три роки показала прибуток – 387,88 млн гривень. Є в портфелі «Привата» й дрібніші авіакомпанії – «Дніпроавіа» та «Роза вітрів». «Боїнг», що належить МАУ, під час націоналізації був прийнятий як застава на баланс Приватбанку за рахунок погашення кредитної заборгованості.

Туризм

Відомий гірськолижний курорт «Буковель» також був прийнятий в якості застави на баланс держави, але поки його не поспішають продавати на аукціоні, як обіцяли в НБУ. Також днями пройшла інформація, що Коломойський та його бізнес-партнери брати Шевченко та Ігор Палиця в 2012-му році придбали 130-річний Grand Hotel Panhans і майже всі великі готелі, підйомники і ресторани на гірськолижних трасах курорту Земмеринг в Австрії. Але вивести курорт на прибутковість нові власники з різних причин так і не змогли.

Харчі

В непрофільному для себе бізнесі Коломойський володіє ЗАО «Ерлан» (соки та мінеральні води, ТМ «Біола», «Лето», «Каліпсо», «Знаменівська»), та трьома жировими комбінатами – в Харкові, Запоріжжі та Львові (ТМ «Щедро»). Коломойський називав себе «пасивним інвестором» «Ерлану», але це не вберегло від арешту у зв’язку з «приватбанківською» історією приміщення заводу «Біола» в Дніпрі.

Медіа

Група «1+1 Media» теж може вважати себе постраждалою під час націоналізації «Приватбанку». Так Нацбанк має рішення Печерського райсуду про арешт приміщення телеканалу «1+1» на столичному Подолі в справі розкрадання коштів в Приватбанку, але досі канал ніхто не відселяв. В свою чергу гендиректор «плюсів» Олександр Ткаченко запевняє, що канал не є активом Приватбанку і у сторін нема ні кредитів, ні боргових зобов’язань. Хоча після деякої паузи і визнав, що Коломойський є кінцевим бенефіціаром «1+1». Після втрати Приватбанку медіахолдинг – один з основних активів олігарха, яким він може чинити тиск на владу. В свою чергу Банкова мріє перед виборами взяти під контроль рейтингові «плюси».

P.S. У четвер ввечері стало відомо, що від лондонської Феміди постраждав ще один український олігарх. Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про заморожування активів групи «Енергетичний стандарт» українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина.