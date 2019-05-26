На виборах до Європарламенту в Австрії лідирує партія Курца — екзит-пол

Австрійська народна партія здобуває 34,5 відсотка

Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

Про це повідомляє DW.

«Ця політична сила здобуває 34,5 відсотка, що на 7,5 відсотка більше за результат 2014 року. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з результатом 23,5 відсотка. Праві популісти з Австрійської партії свободи (АПС) набирають, згідно з прогнозами, 17,5 відсотка, що на 2,2 відсотка гірше за результати п'ятирічної давності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зелені отримують, за даними соціологів, 13,5 відсотка. Це дещо менше за їхній історичний рекорд 2014 року, коли вони мали 14,5 відсотка. Партія «Нова Австрія - Ліберальний форум » (NEOS) посідає 8 відсотків. (NEOS) посідає 8 відсотків.

Дані спираються на результати екзит-полів 5000 опитаних учасників голосування.

Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

Нагадаємо, в неділю в Європейському союзі відбувся четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.