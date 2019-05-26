На виборах до Європарламенту в Австрії лідирує партія Курца — екзит-пол
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Австрійська народна партія здобуває 34,5 відсотка
Про це повідомляє DW.
«Ця політична сила здобуває 34,5 відсотка, що на 7,5 відсотка більше за результат 2014 року. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з результатом 23,5 відсотка. Праві популісти з Австрійської партії свободи (АПС) набирають, згідно з прогнозами, 17,5 відсотка, що на 2,2 відсотка гірше за результати п'ятирічної давності», - йдеться у повідомленні.
Дані спираються на результати екзит-полів 5000 опитаних учасників голосування.
Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.
Нагадаємо, в неділю в Європейському союзі відбувся четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.