«Плівки Штрахе»: президент Австрії підтримав перевибори до парламенту



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Дострокові вибори в Австрії мають відбутися «якнайшвидше»

Президент Ван дер Беллен заявив, що зараз треба відновити довіру населення до уряду, державних інституцій та депутатів парламенту

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен підтримав проведення позачергових виборів в країні через урядову кризу.

Про це він заявив на спеціальній прес-конференції у Відні, повідомляє «Укрінформ».

«Я обговорив із федеральним канцлером Курцем позачергові вибори і завтра (19 травня) перед обідом проведу з ним ще одну зустріч, щоб домовитися про подальші кроки», - заявив президент.

За його словами, продемонстровані у ЗМІ відео з уже екс-віце-канцлером Штрахе показують тривожну картину. Водночас він наголосив: «Нікому не повинно бути соромно за Австрію... Я хочу з усією ясністю заявити: ми – не такі! Австрія не є такою».

Ван дер Беллен заявив, що зараз треба відновити довіру населення до уряду, державних інституцій та депутатів парламенту.

«Нам потрібно відновлення довіри народу - і це можливо тільки шляхом нових виборів», - зазначив він.

Нагадаємо, у суботу ввечері федеральний канцлер Австрії Себастьан Курц заявив про припинення чинності урядової коаліції та виступив за проведення позачергових парламентських виборів якнайближчим часом, звернувшись із відповідною пропозицією до президента.

Як повідомляв «Главком», вже колишній віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрах опинився в центрі скандалу, який може серйозно похитнути позиції уряду.

Про це йдеться у матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році.

Згідно із записам, Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

У суботу, 18 травня, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.