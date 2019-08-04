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    Парламент Британії хоче заблокувати жорсткий Brexit

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    Парламент Британії хоче заблокувати жорсткий Brexit

    Рішення про умови виходу з ЄС парламент Британії має ухвалити у вересні

    Глава політики охорони здоров'я Лейбористської партії Джон Ешворт заявив, що британський парламент має намір у вересні заблокувати вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) без будь-якої угоди. Про це повідомляє Reuters.

    За словами Ешворта, для завершення процесу Brexit без будь-якої угоди уряду необхідно висунути на розгляд парламенту відповідний законопроект.

    «Уряду доведеться висунути відповідний законопроект, щоб підготуватися до Brexit без угод, якого вони хочуть», - пояснив він.

    Як зазначив представник лейбористів, можливий законопроект парламент зможе розглянути у вересні та використає всі можливості для того, щоб заблокувати процес.

    «Коли у вересні парламент повернеться, у нас з'явиться можливість зупинити угоду. Ми будемо використовувати всі доступні нам в парламенті засоби… ми будемо працювати, щоб не припиняти жодної угоди», -  наголосив Ешворт.

    Нагадаємо, раніше радник британського прем'єра Домінік Каммінгс заявив, що парламент Британії не зможе перешкодити виходу країни з Європейського союзу без жодного угоди до 31 жовтня. За словами Каммінгса, процес Brexit не зможе зупинити навіть вотум недовіри.

    Додамо, в кінці липня стало відомо, що для підготовки жителів Британії до жорсткого Brexit, британський прем'єр Борис Джонсон запустив найбільшу урядову кампанію з часів Другої світової війни.


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