Парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit



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Британський парламент

У британському уряді заявили, що продовжуватимуть підтримку угоди Терези Мей з ЄС про Brexit

Британський парламент провів індикативні голосування щодо чотирьох сценаріїв Brexit - жодна з пропозицій не отримала підтримку більшості законодавців.

Про це повідомляє АР з посиланням на спікера Плати громад Джона Беркоу.

Зазначається, що перший сценарій передбачає «м’який» вихід з ЄС з угодою, яка передбачає збереження членства в Митному союзі.

Другий, «норвезький», варіант передбачає членство Британії в Європейській асоціації вільної торгівлі і в Європейській економічній зоні.

Третій сценарій передбачає винесення будь-якої угоди з ЄС на референдум. Проти варіанту референдуму проголосували 292 паралментарі, за - 280.

Четвертий сценарій передбачає наділення парламенту додатковими правами, які дозволять йому зобов'язати уряд просити у ЄС продовження терміну Brexit в тому випадку, якщо угоду не буде узгоджено за два дні до Brexit. Якщо ЄС не пристане на це, парламент має голосувати або за скасування Brexit, або за вихід з ЄС без угоди.

У британському уряді заявили, що продовжуватимуть підтримку угоди Терези Мей з ЄС про Brexit.

Міністр з питань Brexit Стівен Барклі зазначив, що угода Мей «є єдиним способом руху вперед» з огляду на нездатність парламенту знайти чітку більшість для альтернативної угоди.

Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

Як повідомлялося, у березні Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.