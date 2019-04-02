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    Парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit

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    Британський парламент - Парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit
    Британський парламент

    У британському уряді заявили, що продовжуватимуть підтримку угоди Терези Мей з ЄС про Brexit

    Британський парламент провів індикативні голосування щодо чотирьох сценаріїв Brexit - жодна з пропозицій не отримала підтримку більшості законодавців.

    Про це повідомляє АР з посиланням на спікера Плати громад Джона Беркоу.

    Зазначається, що перший сценарій передбачає «м’який» вихід з ЄС з угодою, яка передбачає збереження членства в Митному союзі.

    Другий, «норвезький», варіант передбачає членство Британії в Європейській асоціації вільної торгівлі і в Європейській економічній зоні. 

    Третій сценарій передбачає винесення будь-якої угоди з ЄС на референдум. Проти варіанту референдуму проголосували 292 паралментарі, за - 280.

    Четвертий сценарій передбачає наділення парламенту додатковими правами, які дозволять йому зобов'язати уряд просити у ЄС продовження терміну Brexit в тому випадку, якщо угоду не буде узгоджено за два дні до Brexit. Якщо ЄС не пристане на це, парламент має голосувати або за скасування Brexit, або за вихід з ЄС без угоди.

    У британському уряді заявили, що продовжуватимуть підтримку угоди Терези Мей з ЄС про Brexit.

    Міністр з питань Brexit Стівен Барклі зазначив, що угода Мей «є єдиним способом руху вперед» з огляду на нездатність парламенту знайти чітку більшість для альтернативної угоди.

    Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

    Як повідомлялося, у березні Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

    Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

    Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

    Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.

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