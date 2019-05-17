Парламент Канади відмовився визнавати депортацію кримських татар геноцидом



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Парламент Канади

Резолюцію повторно можуть винести на голосування ще до закінчення чинної сесії парламенту в середині червня

Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Депутат українського походження Борис Вжесневський спробував винести текст резолюції на голосування, утім опозиція висловила гучний протест проти цього, тож спікеру довелося зняти її. Зазначимо, що для ухвалення резолюції парламенту Канади потрібна одностайна згода його членів.

«Пропоную парламенту визнати, що 18 травня 1944 року кримськотатарський Sürgünlik був розпочатий радянським диктатором Йосипом Сталіним, аби етнічно очистити Крим від 200 тисяч татар, позбавивши їх майна, запхавши у залізничні вагони для худоби та перемістивши на чотири тисячі в степи Центральної Азії», - йшлося у тексті резолюції.

У разі її ухвалення щорічно 18 травня в Канаді відзначався би день пам’яті депортації кримських татар.

По закінченні засідання Борис Вжесневський пообіцяв докласти зусиль, аби повторно винести резолюцію на голосування ще до закінчення чинної сесії парламенту в середині червня.

Додамо, що у сесійній залі були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз, які перед цим розповіли про ситуацію із дотриманням прав людини на окупованому півострові членами парламентського комітету із закордонних справ.

Як відомо, три роки тому парламент Канади вже розглядав законопроект про визнання депортації кримських татар актом геноциду та встановлення дня пам’яті жертв цього злочину. Утім, документ дійшов лише до другого читання, не набравши достатньої кількості голосів на свою підтримку.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Прокуратура Автономної Республіки Крим в грудні 2015 року почала розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.