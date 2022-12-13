Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»

У законопроєкті «Про медіа» недостатньо враховано конституційний припис щодо заборони цензури в Україні

Проєкт закону «Про медіа» потребує суттєвого техніко-юридичного та редакційного доопрацювання. Такий висновок зробило Головне юридичне управління Верховної Ради України, яке оприлюднило критичні зауваження до законопроєкту, підготовленого Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики до розгляду парламентом у другому читанні.

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На думку парламентських юристів, зміст викладених у законопроекті засадничих принципів діяльності у сфері медіа, а саме відкритості, доступності інформації, свободи її поширення, заборони цензури, недопущення попереднього погодження розповсюджуваної інформації, в самому документі, фактично, докорінно змінено. Більше того, законопроєкт, по суті, запроваджує цензуру.

«Цензура, як зауважив Конституційний Суд України – це контроль з боку інститутів публічної влади за змістом та розповсюдженням інформації з метою захисту інформаційного простору, тобто прямі або опосередковані дії держави, спрямовані на обмеження чи навіть заборону поширення інформації, яку вона вважає шкідливою чи не потрібною для суспільства, – нагадують юристи. – А саме (в законопроєкті) це й віднесено до відання Національної ради, що особливо унаочнено правом визначати потреби споживачів та перелік подій суспільного значення».

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Отже, роблять висновок юристи, в законопроєкті «Про медіа» недостатньо враховано конституційний припис щодо заборони цензури в Україні (стаття 15 Конституції України).

Крім того, законопроєкт «Про медіа» в частині внормування діяльності онлайн-медіа позначений «певною фрагментарністю». Зокрема, на думку парламентських юристів, віднесення конкретної особи до категорії «суб’єкта у сфері онлайн-медіа» здійснюватиметься ситуативно, здебільшого у випадку виникнення конфліктних ситуацій, у разі необхідності застосувати санкції. Отже, нормативне регулювання пропонується запровадити як можливе обґрунтування для здійснення обмежувальних заходів у сфері онлайн-медіа.

Юристи додають, що зобов’язання України у сфері європейської інтеграції відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2010/13/ЄС, на яке постійно посилаються автори законопроєкту, не стосуються регулювання діяльності онлайн-медіа. Разом з тим, якщо норми щодо діяльності онлайн-медіа залишаються предметом цього законопроекту, вони потребують суттєвого доопрацювання.

Таким чином, на думку Головного юридичного управління Верховної Ради України, проєкт закону «Про медіа» потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням можливостей, передбачених частиною шостою статті 118 Регламенту Верховної Ради України.

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Нагадаємо, Національна спілка журналістів сьогодні виступила із заявою, в якій піддала законопроєкт гострій критиці й закликала відкласти його розгляд до перемоги України в російсько-українській війні.