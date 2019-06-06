Партія Зеленського проведе з’їзд у ботсаду



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На з’їзді буде оприлюднений і затверджений список кандидатів від партії «Слуга народу» у загальномандатному та одномандатних округах

Політична партія президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» вирішила організувати свій з’їзд у ботанічному саду імені Гришка у Києві.

Про це повідомила пресслужба партії.

«У суботу, 8 червня, о 12:00, розпочнеться з’їзд політичної партії «Слуга народу». На ньому буде оприлюднений і затверджений список кандидатів від партії «Слуга народу» у загальномандатному та одномандатних округах», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на сайті ботсаду відсутня інформація, чи будуть діяти обмеження на вхід відвідувачів 8 червня.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

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