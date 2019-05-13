Партнер Коломойського прилетів в Україну, - ЗМІ



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Коломойський збирається повертатися після інавгурації президента

В Україну з Ізраїлю прилетів Геннадій Боголюбов - партнер Ігоря Коломойського.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«12 травня о 18.00 чартерним рейсом Тель-Авів - Дніпро в Україну прибув Геннадій Боголюбов - партнер Ігоря Коломойського», - написав Бутусов.

Він зазначив, що ніяких претензій у правоохоронців до Боголюбова немає, тож той оформився без проблем.

«Коломойський, мабуть, збирається повертатися після інавгурації президента» - припустив журналіст.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський, який проживає в Ізраїлі, заявляв, що збирається повернутися в Україну після офіційного оприлюднення результатів президентських виборів.

Раніше Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.