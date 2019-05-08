Коломойський планує повернутись в Україну після інавгурації Зеленського

Про це він сказав в інтерв'ю Bihus.info.

«Не хочу Порошенку статистику покращувати. Тому що казатимуть, скільки олігархів повернулися за Порошенка — Коломойський, один є. Я хочу щоб рахунок на табло змінився і записали моє повернення Зеленському», — сказав Коломойський.

Раніше Коломойський заявляв, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.