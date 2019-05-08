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    Коломойський планує повернутись в Україну після інавгурації Зеленського

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    Коломойський планує повернутись в Україну після інавгурації Зеленського

    Раніше Коломойський заявляв, що повернеться після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів

    Український олігарх Ігор Коломойський планує повернутися із Ізраїля в Україну після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

    Про це він сказав в інтерв'ю Bihus.info.

    «Не хочу Порошенку статистику покращувати. Тому що казатимуть, скільки олігархів повернулися за Порошенка — Коломойський, один є. Я хочу щоб рахунок на табло змінився і записали моє повернення Зеленському», — сказав Коломойський.

    Раніше Коломойський заявляв, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

    Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

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