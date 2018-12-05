Парубій підписав проект бюджету та відправив на підпис президенту



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Таком Мінфін направляв ухвалений Бюджет-2019 на консультації МВФ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», документ відправили на підпис президенту.

«5 грудня 2018 року закон направлено на підпис президенту», - йдеться у повідомленні щодо стану проходження документа.

Голова українського парламенту, щойно підписавши Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», зазначив: «Ми ухвалили цей бюджет, дотримавшись всіх вимог бюджетного законодавства - до 1 грудня».

Щойно підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня.Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це Бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України pic.twitter.com/0FglYlrzw3 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 грудня 2018 р.

«Це означає, що ми точно отримаємо макрофінансову підтримку від наших міжнародних партнерів», - підкреслив Парубій, вказавши, що бюджет - збалансований.

Нагадаємо, рано вранці 23 листопада Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2019 рік.