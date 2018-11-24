  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чотири нардепи з Опоблоку відкликали свої голоси за бюджет

    • Розсилка
    Чотири нардепи з Опоблоку відкликали свої голоси за бюджет

    Серед нардепів, які відкликали свої голоси, виявився Дмитро Добкін

    Спікер парламенту Андрій Парубій перед початком пленарного засідання 23 листопада зачитав заяви від народних депутатів Опозиційного блоку про те, що вони відкликають свої голоси «за» під час голосування за Держбюджет-2019.

    Так, свої голоси відкликали народні депутати Юрій Мороко, Тетяна Бахтєєва, Дмитро Добкін і Володимир Гусак.

    Як відомо, 23 листопада Верховна Рада Україна ухвалила Державний бюджет на 2019 рік. «За» проголосували 240 народних обранців, «проти» - 28, утримались - 22, не голосували - 19.

    239 голосами народні депутати підтримали законопроект у другому читанні. 240 голосами законопроект було прийнято в цілому.

    На засіданні була відсутня фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 34 позафракційних депутатів, 16 депутатів від Опоблоку, 14 депутатів «Самопомочі».

     Читайте також: Рада ухвалила Держбюджет-2019: що чекає українців

    Джерело: bykvu.com

    Читайте також
    Андрій Парубій Батьківщина Верховна Рада Опозиційний блок депутати бюджет Держбюджет партії Дмитро Добкін Юрій Мороко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ