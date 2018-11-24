Чотири нардепи з Опоблоку відкликали свої голоси за бюджет



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Серед нардепів, які відкликали свої голоси, виявився Дмитро Добкін

Спікер парламенту Андрій Парубій перед початком пленарного засідання 23 листопада зачитав заяви від народних депутатів Опозиційного блоку про те, що вони відкликають свої голоси «за» під час голосування за Держбюджет-2019.

Так, свої голоси відкликали народні депутати Юрій Мороко, Тетяна Бахтєєва, Дмитро Добкін і Володимир Гусак.

Як відомо, 23 листопада Верховна Рада Україна ухвалила Державний бюджет на 2019 рік. «За» проголосували 240 народних обранців, «проти» - 28, утримались - 22, не голосували - 19.

239 голосами народні депутати підтримали законопроект у другому читанні. 240 голосами законопроект було прийнято в цілому.

На засіданні була відсутня фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 34 позафракційних депутатів, 16 депутатів від Опоблоку, 14 депутатів «Самопомочі».

Джерело: bykvu.com